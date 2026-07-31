Pilgrims Pride zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pilgrims Pride hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Pilgrims Pride mit einem Umsatz von insgesamt 4,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at