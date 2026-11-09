Pillarstone Capital REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pillarstone Capital REIT hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at