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16.11.2026 06:31:29
Pillarstone Capital REIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pillarstone Capital REIT hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,36 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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