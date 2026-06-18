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18.06.2026 06:31:29
Pillarstone Capital REIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Pillarstone Capital REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pillarstone Capital REIT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen USD im Vergleich zu 2,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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