PILOT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PILOT hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35,92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at