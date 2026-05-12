PILOT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PILOT äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PILOT ein EPS von 48,16 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at