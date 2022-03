Piloten bestreiken Frachtgesellschaft Aerologic acht Tage lang

LEIPZIG (dpa-AFX) - Bei der Frachtfluggesellschaft Aerologic wollen die Piloten in einen achttägigen Streik gehen, um Verhandlungen über einen ersten Tarifvertrag zu erzwingen. Der Arbeitskampf beginne in der Nacht zum Dienstag und dauere bis zum Dienstag kommender Woche um 23.59 Uhr, erklärte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montag.

Das Gemeinschaftsunternehmen von DHL und Lufthansa erwartet weiter keine Flugausfälle oder Verspätungen, wie eine Sprecherin sagte. Bereits bei den ersten beiden Streikwellen über einen Tag beziehungsweise zwei Tage hätten alle Flüge stattgefunden. Unter anderem wurden Manager eingesetzt, die auch über eine Pilotenlizenz verfügen. Die VC erwartet, dass die Ausfälle über einen längeren Zeitraum nicht kompensiert werden können./ceb/DP/eas