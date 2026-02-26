Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

26.02.2026 18:07:29

Pilotenstreiks verhageln Bilanz: Lufthansa muss um die Dax-Rückkehr bangen

Wegen der Corona-Pandemie fliegt das Dax-Gründungsmitglied Lufthansa aus dem Index. Auch der Wiederaufstieg ist plötzlich nicht mehr sicher. Dazu tragen auch die Pilotenstreiks bei. Experten sehen die Chancen nur noch bei 50:50.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
