Pilotprojekt in Freiburg für umweltschonenden Glasfaser-Ausbau

Mehr Bandbreiten-Kapazität für insgesamt 21.000 Kabel-Haushalte7.000 Wohneinheiten der Wohnungswirtschaft erhalten Glasfaser bis in die GebäudeUmweltschonender Netzausbau durch Einsatz moderner VerlegetechnikVodafone startet seinen ersten nachhaltigen Glasfaserausbau In Deutschland. Das teilten Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn und Michael Jungwirth von Vodafone Deutschland auf einer gemeinsam Informationsveranstaltung heute mit. Für den Ausbau setzen Vodafone und der Multitechnikdienstleister SPIE im Breisgau erstmals einen Saugbagger ein, der minimalinvasiv und in kürzester Zeit saubere Löcher für die Verlegung der Glasfaser-Leerrohre freilegen kann. Dabei werden weder Wurzelwerk noch erdverlegte Leitungen und Rohre beschädigt. Über einen Luftstrom wird das angesaugte Erdreich in den Sammelraum des Saugbaggers mitgerissen – das hält die Baustelle sauber. Die Stadt Freiburg begrüßt diese Form des umweltschonenden Ausbaus. Denn hier hat Baumbestand und Baumpflege einen besonders hohen Stellenwert.Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn: „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Mammutaufgabe Glasfaserausbau in Freiburg. Es freut mich besonders, dass nun auch die Innenstadt mit zahlreichen Geschäften und Betrieben von der Möglichkeit für schnelles Internet profitiert.“Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser bestehendes Netz großflächig zu stärken.Michael JungwirthMichael Jungwirth„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser bestehendes Netz großflächig zu stärken – mit mehr Glasfaser für mehr Kapazität an jedem Anschluss. So stellen wir sicher, dass in den mit Kabel-Glasfaser versorgten Haushalten Freiburgs immer ausreichend Bandbreiten-Reserven zur Verfügung stehen. Mit dem Einsatz neuer Verlegeverfahren gehen wir nun ganz neue Wege. Und machen den Glasfaser-Ausbau so noch nachhaltiger und grüner – für Freiburg, für Baden-Württemberg und für ganz Deutschland“, sagt Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung bei Vodafone Deutschland.„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Vodafone und den Auftrag, am Ausbau der digitalen Infrastruktur in Freiburg mitzuwirken. Als führender Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen versteht sich SPIE als Lösungspartner für eine nachhaltige Zukunft. Daher ist es uns ein Anliegen, auch bei der Verlegung von Leitungen und Rohren schonende Methoden einzusetzen. So gelingt uns der Schutz des Baumbestands und ein sensibler Umgang mit dem Boden und der Vegetation“, sagt Peter Pfannenstiel, Mitglied der Geschäftsleitung SPIE Deutschland & Zentraleuropa und Geschäftsführer der SPIE SAG GmbH.In Freiburg haben mehr als 93.000 Haushalte die Möglichkeit, das schnelle Netz für Internet, Telefonie und TV mit bis zu 1.000 Mbit/s zu nutzen. Mit dem Pilotprojekt erhöht Vodafone in Freiburg den Glasfaseranteil in der bestehenden Gigabit-Infrastruktur und bringt die Glasfaser damit so nah wie noch nie zu den Kunden. Die Maßnahme umfasst Tiefbauarbeiten auf einer Trassenlänge von rund 10 Kilometer sowie die Errichtung von 37 Glasfaser-Knotenpunkten mit einem Investitionsvolumen von fünf Millionen Euro. Zusätzlich schließt Vodafone die Gebäude des BVB Bauverein Breisgau eG mit 7.000 Wohneinheiten an Glasfaser an (FTTB). Um die strengen Umweltschutzauflagen der Stadt Freiburg einhalten zu können, kommt beim Ausbau erstmals auch ein so genannter Saugbagger zum Einsatz, der die Erdarbeiten besonders schonend durchführt. Insgesamt profitieren rund 21.000 Haushalte in zahlreichen Straßenzügen der Stadtteile Haßlach und Stadtmitte von dieser Maßnahme. Der Ausbau startet jetzt und wird im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein. Damit ist der Glasfaser-Ausbau in Freiburg Vodafones erstes nachhaltiges Projekt in Deutschland.93.000 Haushalte in Freiburg haben die Möglichkeit das schnelle Netz mit bis zu 1.000 Mbit/s zu nutzenKeine Bauarbeiten in und an den Häusern notwendigVorgärten, Keller und Hauswände muss Vodafone für den Glasfaserausbau nicht antasten. Denn auf den letzten Metern zum Gebäude setzt Vodafone die bewährte Gigabit-Technologie DOCSIS ein. Mit der sind heute schon Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde und zukünftig ein Vielfaches mehr möglich. Das macht das Netz zukunftssicher, denn je nach Bedarf können die Übertragungsraten sowohl im Download als auch im Upload Schritt für Schritt erhöht werden.Hintergrund – so fließen Daten durch das NetzIm bestehenden Kabel-Glasfasernetz von Vodafone legen die Daten auf dem Weg vom Kunden ins Internet und zurück schon heute mehr als 95 Prozent der Strecke über Glasfaser zurück. Dabei führen die Glasfaserkabel tief in die Orte hinein und enden an den sogenannten Glasfaser-Knoten in den Straßen – das sind die großen grauen Kästen am Straßenrand und auf dem Bürgersteig. An diesen Knotenpunkten werden die optischen Signale aus der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt. Von dort bewegen sich die Daten auf den letzten Metern zum Kunden im Kabelnetz weiter – zum Einsatz kommt hier derzeit die Technologie DOCSIS 3.1, die Geschwindigkeiten von mehr als 1.000 Mbit/s möglich macht und vergleichbar mit Glasfaser-Verbindungen bis direkt ins Haus ist.Kapazitätsausbau durch mehr Glasfaser und NetzsegmentierungenUm die Bandbreiten-Kapazität gezielt zu steigern, wird bei Ausbaumaßnahmen im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone eine sogenannte Netzsegmentierung vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Glasfaser-Knotenpunkte errichtet und per Glasfaser angeschlossen. So entstehen neue Netzbereiche, die nun eine deutlich geringere Anzahl von Haushalten mit schnellem Internet versorgen. In Freiburg führt Vodafone in den kommenden Wochen im Zuge des Tiefbaus gleich mehrere dieser Netzsegmentierungen in unterschiedlichen Netzbereichen durch. Das Ergebnis: Vor allem in Stoßzeiten, wenn gleichzeitig gestreamt, online gespielt, viel videotelefoniert und Lieblingsmomente aus dem Urlaub über Social-Media geteilt werden, ist das Netz wesentlich leistungsfähiger und stabiler.Die Glasfaser-Verdichtung in Freiburg ist ein Bestandteil der kontinuierlichen Investitionen von Vodafone in den deutschlandweiten Kapazitätsausbau. Sie ergänzt die vielen Einzelmaßnahmen, die Vodafone regelmäßig durchführt, um in seinem Kabel-Glasfasernetz ausreichend Bandbreiten-Reserven sicherzustellen.