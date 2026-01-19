Pimco Corporate Income Fund Auction Rate Cum Aktie
ISIN: US72200U6055
|
19.01.2026 11:27:00
Pimco: Anleiheriese zieht Geld aus den USA ab
Donald Trumps erratische Wirtschaftspolitik hat Folgen: Die Investmentgesellschaft Pimco will Kapital aus den USA verlagern und spricht von einer »unberechenbaren Regierung«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
