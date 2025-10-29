Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS 0,710 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS im vergangenen Quartal 2,75 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS 2,06 Milliarden TRY umsetzen können.

