Pinar Su Sanayi Ve Ticaret AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pinar Su Sanayi Ve Ticaret AS präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,24 TRY. Im letzten Jahr hatte Pinar Su Sanayi Ve Ticaret AS einen Gewinn von 0,270 TRY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 807,8 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 28,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 626,3 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

