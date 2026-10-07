PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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07.10.2026 15:42:52
Pinault-Familie verkauft Anteil: Puma bekommt chinesischen Großaktionär
Der Sportartikelhersteller Puma ist in den vergangenen Jahren zurückgefallen. Zuletzt stand ein fettes Minus in der Bilanz. Der chinesische Konkurrent Anta steigt nun groß bei der Herzogenaurachern ein. Neben vielen warmen Worten gibt es allerdings auch klare Ansagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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