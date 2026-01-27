PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.01.2026 01:33:41
Pinault family to offload €1.5bn stake in Puma to China’s Anta Sports
Sale of 29% share comes in middle of German sportswear group’s efforts to restructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
