Pine Cliff Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pine Cliff Energy hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Pine Cliff Energy ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 37,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at