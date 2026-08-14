Pine Cliff Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pine Cliff Energy hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at