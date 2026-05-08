Pine Cliff Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pine Cliff Energy ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pine Cliff Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,09 Prozent auf 41,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pine Cliff Energy 46,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at