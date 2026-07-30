Pine Labs informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pine Labs hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 INR, nach 0,040 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pine Labs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,193 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,36 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at