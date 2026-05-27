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27.05.2026 06:31:29
Pine Labs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pine Labs hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,363 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,11 Milliarden INR ausgegangen.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,02 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 27,21 Milliarden INR beziffert.
Redaktion finanzen.at
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