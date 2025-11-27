Pine Trail Capital Trust Trust Units -A-: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pine Trail Capital Trust Trust Units -A- hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Pine Trail Capital Trust Trust Units -A- mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at