|
22.01.2026 06:31:28
Pineapple Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pineapple Financial hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pineapple Financial ein Ergebnis je Aktie von -2,600 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pineapple Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.