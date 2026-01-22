22.01.2026 06:31:28

Pineapple Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pineapple Financial hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pineapple Financial ein Ergebnis je Aktie von -2,600 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pineapple Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen USD im Vergleich zu 4,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

