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22.07.2026 06:31:29
Pineapple Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pineapple Financial veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pineapple Financial noch ein Gewinn pro Aktie von -1,000 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,77 Prozent auf 3,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,9 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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