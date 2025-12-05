Pineapple Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pineapple Financial hat am 03.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,91 USD gegenüber -4,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,310 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -11,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pineapple Financial mit einem Umsatz von insgesamt 18,81 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,58 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent gesteigert.

