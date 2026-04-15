Pineapple Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pineapple Financial ließ sich am 13.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pineapple Financial die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,800 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Pineapple Financial 3,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at