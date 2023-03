Pineapple stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pineapple ließ sich am 31.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pineapple die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,060 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 206,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -16,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 USD. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 292,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,52 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,01 Millionen USD im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,500 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 27,87 Millionen USD, befunden.

