Pinetree Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Pinetree Capital präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 CAD gegenüber 1,85 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Pinetree Capital hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,44 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Pinetree Capital mit einem Umsatz von insgesamt 17,48 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,11 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 115,54 Prozent gesteigert.

