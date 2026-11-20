

EQS Newswire / 20/11/2026 / 11:00 CET/CEST

HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 20 November 2026 – Ping An Digital Bank (International) Limited ("Ping An Digital Bank" or "PingAnDB") has received an additional capital injection of HKD 500 million from Lufax Holding Ltd. ("Lufax") (06623.HK, NYSE: LU), further strengthening PingAnDB's capital base to fuel its rapid business growth. The capital injection reinforces Ping An Digital Bank's position as one of Ping An Group's integrated financial platforms in Hong Kong.



The latest HKD 500 million capital injection from Lufax provides strong momentum for PingAnDB's continued expansion. Mr. Dicky Peter Yip, Chairman of the Board and Independent Director of Lufax, and Chairman of the Board of Ping An Digital Bank, said, "Since becoming a subsidiary of Lufax, the synergy between Ping An Digital Bank and Lufax has grown increasingly strong. Ping An Digital Bank has consistently demonstrated strong business potential and further sharpened its positioning as the Group's integrated financial platform in Hong Kong. This renewed capital injection fully reflects our steadfast confidence in the Bank's management team and long-term development strategy. Looking ahead, Lufax will continue to support PingAnDB by strengthening its capital base and empowering finance through technology to build an 'Experience First' digital bank."



Mr. Ronald Iu, Chief Executive of Ping An Digital Bank, said, "This latest capital injection underscores Lufax's strong confidence in our growth prospects. Following our brand's new image and the launch of insurance and wealth services earlier this year, Ping An Digital Bank has capitalised on its full banking licence to sustain strong upward momentum, driving continuous growth in both assets and deposits. Coupled with our recent expansion into the high-end wealth management segment through private funds, we have further boosted our fee and commission income. We will continue to pursue our dual-track strategy across retail and business banking, guided by our brand vision of 'Always with You. Always Ahead' to empower customers to move forward with confidence through our professional services, while deepening our core role as Ping An Group's integrated financial platform in Hong Kong."



PingAnDB remains committed to its brand vision of "Always with You. Always Ahead", leveraging Ping An Group's strengths and its full banking licence to build a distinctive financial ecosystem and integrated platform driven by an "Experience First" philosophy. For retail customers, a single mobile app offers seamless, one-stop access to deposits, foreign exchange, cross-border remittances, wealth services, and insurance. On the business banking front, as a trusted partner to trade SMEs and cross-border e-commerce enterprises, the Bank continues to reimagine account opening and credit underwriting through commercial data, empowering businesses to capture global growth opportunities.



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Ping An Digital Bank Ping An Digital Bank (International) Limited ("Ping An Digital Bank," "PingAnDB") is a wholly-owned subsidiary of Lufax Holding Ltd ("Lufax") (SEHK: 6623; NYSE: LU) and a member of





News Source: Ping An Digital Bank

Ping An Digital Bank (International) Limited ("Ping An Digital Bank," "PingAnDB") is a wholly-owned subsidiary of Lufax Holding Ltd ("Lufax") (SEHK: 6623; NYSE: LU) and a member of Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ("Ping An") (SEHK: 2318; SSE: 601318). Ping An Digital Bank was granted a banking licence by the Hong Kong Monetary Authority in May 2019 to offer retail banking and business banking services. Backed by Ping An's advanced technology, Ping An Digital Bank is elevating banking experience, serving customers in Hong Kong and the Greater Bay Area, establishing itself as Ping An Group's integrated financial platform in Hong Kong.News Source: Ping An Digital Bank 20/11/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



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