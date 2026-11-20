Ping An Insurance Aktie
WKN DE: A0M4YR / ISIN: CNE1000003X6
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20.11.2026 11:00:11
Ping An Digital Bank Receives HKD500 Million Capital Injection from Lufax
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HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 20 November 2026 – Ping An Digital Bank (International) Limited ("Ping An Digital Bank" or "PingAnDB") has received an additional capital injection of HKD 500 million from Lufax Holding Ltd. ("Lufax") (06623.HK, NYSE: LU), further strengthening PingAnDB's capital base to fuel its rapid business growth. The capital injection reinforces Ping An Digital Bank's position as one of Ping An Group's integrated financial platforms in Hong Kong.
Ping An Digital BankPing An Digital Bank (International) Limited ("Ping An Digital Bank," "PingAnDB") is a wholly-owned subsidiary of Lufax Holding Ltd ("Lufax") (SEHK: 6623; NYSE: LU) and a member of Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ("Ping An") (SEHK: 2318; SSE: 601318). Ping An Digital Bank was granted a banking licence by the Hong Kong Monetary Authority in May 2019 to offer retail banking and business banking services. Backed by Ping An's advanced technology, Ping An Digital Bank is elevating banking experience, serving customers in Hong Kong and the Greater Bay Area, establishing itself as Ping An Group's integrated financial platform in Hong Kong.
News Source: Ping An Digital Bank
20/11/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
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