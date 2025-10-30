Ping An Insurance (Group) Company of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 3,60 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ping An Insurance (Group) Company of China noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ping An Insurance (Group) Company of China 294,68 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 280,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at