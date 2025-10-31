Ping An Insurance (Group) Company of China informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Ping An Insurance (Group) Company of China hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 294,68 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 280,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at