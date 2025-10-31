Ping An Insurance (Group) Company of China präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ping An Insurance (Group) Company of China präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 SGD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,86 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 51,73 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at