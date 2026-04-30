Ping An Insurance (Group) Company of China stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ping An Insurance (Group) Company of China äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 235,66 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ping An Insurance (Group) Company of China 276,84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at