Ping An Insurance (Group) Company of China stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 21.10.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2024 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,31 Prozent auf 42,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at