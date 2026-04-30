Ping An Insurance (Group) Company of China stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ping An Insurance (Group) Company of China lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ping An Insurance (Group) Company of China ein EPS von 1,49 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 235,66 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 14,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ping An Insurance (Group) Company of China 276,84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at