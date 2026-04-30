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30.04.2026 06:31:29
Ping An Insurance (Group) Company of China stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 SGD. Im Vorjahresviertel hatte Ping An Insurance (Group) Company of China 0,140 SGD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 43,42 Milliarden SGD – das entspricht einem Abschlag von 15,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,28 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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