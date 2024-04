Ping An Insurance (Group) Company of China vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ping An Insurance (Group) Company of China lud am 23.04.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,560 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ping An Insurance (Group) Company of China noch ein Gewinn pro Aktie von 0,616 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at