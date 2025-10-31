|
31.10.2025 06:31:28
Ping An Insurance (Group) Company of China: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ping An Insurance (Group) Company of China äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 1,01 USD. Im letzten Jahr hatte Ping An Insurance (Group) Company of China einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 49,52 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
