Ping An Insurance (Group) Company of China: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ping An Insurance (Group) Company of China hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Ping An Insurance (Group) Company of China mit einem Umsatz von insgesamt 27,45 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 44,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at