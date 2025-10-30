Ping An Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ping An Insurance veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,93 HKD. Im Vorjahresviertel waren 2,68 HKD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 387,30 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ping An Insurance 332,13 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at