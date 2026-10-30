Ping An Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ping An Insurance hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,93 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ping An Insurance 215,25 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 387,31 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at