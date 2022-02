Ping Identity: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ping Identity hat am 25.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,130 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,4 Millionen USD – ein Plus von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ping Identity 63,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,100 USD. Im letzten Jahr hatte Ping Identity einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 299,45 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 243,59 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD sowie einen Umsatz von 295,32 Millionen USD prognostiziert.

