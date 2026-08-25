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25.08.2026 06:31:29
Pingdingshan Tianan Coal Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pingdingshan Tianan Coal Mining hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,94 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pingdingshan Tianan Coal Mining einen Umsatz von 4,54 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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