Pingdingshan Tianan Coal Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pingdingshan Tianan Coal Mining hat am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,06 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,70 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at