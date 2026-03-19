Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.03.2026 14:05:18
Pink Slip Pivot: Meta Eyes Massive Layoffs To Feed Its AI Ambition
This article Pink Slip Pivot: Meta Eyes Massive Layoffs To Feed Its AI Ambition originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
19.03.26
|Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen (dpa-AFX)
|
17.03.26
|Beschwerde gegen Facebook: Playboy Deutschland wehrt sich - Meta-Aktie im Fokus (dpa-AFX)
|
17.03.26
|ROUNDUP: Beschwerde gegen Sperrung der Facebook-Seite von Playboy Deutschland (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|Meta Platforms-Aktie im Minus: Gerichtsstreit um Nutzerdaten - Klage gegen WhatsApp wegen Facebook-Übermittlung (dpa-AFX)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)