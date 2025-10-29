Pinnacle Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pinnacle Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Pinnacle Bancshares im vergangenen Quartal 40,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 186,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pinnacle Bancshares 14,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at