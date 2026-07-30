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30.07.2026 06:31:29
Pinnacle Bancshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Pinnacle Bancshares hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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