Pinnacle Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pinnacle Bancshares äußerte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pinnacle Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at