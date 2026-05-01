|
01.05.2026 06:31:29
Pinnacle Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pinnacle Bancshares hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 15,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!