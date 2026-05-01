Pinnacle Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pinnacle Bancshares hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at