Pinnacle Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pinnacle Bancshares lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Pinnacle Bancshares einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at