|
29.10.2026 06:31:29
Pinnacle Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pinnacle Bancshares lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Pinnacle Bancshares einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!