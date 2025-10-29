Pinnacle Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pinnacle Bancshares hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pinnacle Bancshares 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at