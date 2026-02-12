Pinnacle Bancshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pinnacle Bancshares hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,27 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pinnacle Bancshares ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pinnacle Bancshares in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,1 Millionen USD im Vergleich zu 15,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,85 USD. Im letzten Jahr hatte Pinnacle Bancshares einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 59,05 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 55,62 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at